Il Lazio nella maglia nera delle Regioni con più auto vecchie: quasi 400mila Euro 0

A Roma ma più in generale nel resto della Regione sembra difficile, se non impossibile, "svecchiare" le auto. E così mentre dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l'acquisto di autovetture Euro 6, da un'indagine di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Lazio si posiziona al quarto posto su scala nazionale per numero di veicolo maggiormente inquinanti.

Al 31 dicembre dello scorso anno, infatti, nei registri della motorizzazione regionale risultavano ancora iscritte 366.884 automobili Euro 0, ovvero l'8,9% del totale delle vetture private. Il quadro peggiora ulteriormente se si allarga l’analisi agli Euro 3; in totale, le auto private Euro 0-1-2-3 presenti nell’archivio nazionale della motorizzazione sono ancora 1.466.756. Se è vero che tra questi potrebbero esserci mezzi sì iscritti ma, di fatto, non più circolanti, preoccupa comunque sapere che il 36% della auto potenzialmente in strada nel Lazio ha 15 anni o più di anzianità, considerando che le vetture Euro 3 sono uscite di produzione nel 2005 e quelle Euro 0 addirittura nel 1992.

Entrando nel dettaglio, a livello provinciale la maglia nera spetta a Frosinone che, con un valore di 10,77%, risulta essere la provincia laziale con il maggior numero di veicoli Euro 0 sul totale parco auto registrato (39.214 auto private); alle spalle di Frosinone si trova la provincia di Rieti, dove il 10,59% delle vetture appartiene alla categoria Euro 0 (12.295 veicoli). Subito dopo troviamo le province di Latina (9,84%, 39.634) e Roma (8,63%, 256.834). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Viterbo, che, con una percentuale di 7,99%, risulta essere l’area laziale con il minor numero di veicoli Euro 0 sul totale parco auto registrato (18.907). Se invece guardiamo al valore assoluto la provincia con più auto Euro 0 ancora iscritte nei registri della motorizzazione è Roma, che con 256.834 auto private Euro 0 è anche la seconda peggiore a livello nazionale.

Se si contano non solo le autovetture Euro 0, ma anche quelle Euro 1-2-3, la graduatoria vede al primo posto la provincia di Frosinone; qui poco meno della metà delle autovetture (43,02%) appartiene ad una categoria inferiore a quella Euro 4. Subito dopo si trova la provincia di Rieti (41,61%), seguita da quella di Latina (39,24%). Chiudono la graduatoria laziale le province di Viterbo (37,78%) e Roma (34,09%).