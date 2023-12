La Cina viaggia in elettrico: i bus ”green” dominano il mercato. Ecco come rendere eco rapidamente il trasporto pubblico

Nell’infografica di GEA-Afp, le quote di autobus venduti in Ue e in Cina nel 2022 per tipologia di alimentazione. Mentre a Dubai e in corso la COP28, l’esempio cinese dimostra che e possibile elettrificare rapidamente il trasporto pubblico, in contrasto con la lentezza della transizione nei Paesi occidentale.

Gli autobus contribuiscono meno al riscaldamento globale rispetto ad auto e camion, ma l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) stima ancora la potenziale riduzione delle emissioni dovute agli autobus al 5% in uno scenario di neutralita carbonica nel 2050 - senza contare che gli autobus elettrici migliorano immediatamente la qualita dell’aria che respirano i residenti. Secondo i dati 2021 dell’International Council on Clean Transportation (ICCT), la Cina rappresenta oltre il 90% degli autobus e camion elettrici del mondo. Shenzhen, con i suoi quasi 18 milioni di abitanti, e stata la prima grande citta al mondo ad aver convertito i propri autobus all’elettrico a partire dal 2017.