M’illumino di meno, il decalogo per risparmiare energia. Aci aderisce all’iniziativa di Caterpillar di Rai Radio 2

Spegnere le luci, rinunciare all’ auto, piantare alberi, condividere i consumi. Sono alcune delle azioni del Decalogo di ‘M’illumino di menò, l’iniziativa per il risparmio energetico della trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, che si tiene il 16 febbraio in contemporanea con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il Decalogo invita al primo punto spegnere e far spegnere le luci di casa, dell’ufficio, del condominio e del Comune. Una cena antispreco a lume di candela è la seconda azione proposta, con ricette svuota-frigo e alimenti a basso impatto ambientale. Al terzo punto c’è la rinuncia per un giorno all’ auto, con la scelta di camminare, pedalare, usare i mezzi pubblici o la mobilità condivisa. La quarta azione del Decalogo è organizzare attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e della crisi climatica: parlarne con gli studenti, con i colleghi, con i clienti. Al quinto punto c’è piantare alberi, piantine e fiori, ottimi strumenti per combattere il cambiamento climatico.

Al sesto fare economia circolare, rimettendo in circolo gli oggetti che non si usano più, per esempio con uno ‘swap party’ (una festa in cui ci si scambiano gli oggetti). La settima azione proposta è condividere un’attività energivora, come il viaggio in auto o il wi-fi, per ridurre i consumi e ottimizzare le risorse. All’ottavo punto c’è organizzare un evento non energivoro, come un concerto unplugged, una sessione di allenamento a luci ridotte, una serata di osservazione astronomica. La nona azione proposta è fare efficientamento energetico, come sbrinare il frigo o applicare un rompigetto ai rubinetti. Decima e ultima azione è abbassare il riscaldamento, indossando abiti più pesanti.

Nella Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili, l’Automobile Club d’Italia aderisce alla campagna di sensibilizzazione «M’illumino di meno», organizzata da Rai Radio 2, spegnendo le luci non necessarie e le insegne della sede centrali e delle strutture locali dalle ore 18 fino all’alba. La sostenibilità ambientale è un obiettivo non soltanto per il settore dell’ auto e della mobilità, ma più un generale per tutti i comparti economici e produttivi: un traguardo raggiungibile solo con l’impegno di tutti, anche nell’adozione di stili di vita eco-responsabili.

L’Automobile Club d’Italia promuove da sempre comportamenti consapevoli e rispettosi, su strada come in ogni ambiente civico. Come evidenziato nel Bilancio Sociale pubblicato su www.aci.it, l’Automobile Club d’Italia persegue la riduzione del proprio impatto ambientale su ogni versante di attività. Sul fronte amministrativo ha contratto al massimo il fabbisogno di materie prime e servizi, promuovendo il consumo responsabile e il riuso dei beni acquistati, nonché il riciclo e il corretto smaltimento di ciò che non risulta più utilizzabile. Tutte le procedure di acquisto sono inoltre rispettose del sistema Green Public Procurement. Tra le azioni intraprese sul fronte energetico, Aci adotta piani di efficientamento degli edifici ed aderisce alle convenzioni Consip per massimizzare l’approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.