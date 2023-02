Parigi, raccolta rifiuti a zero emissioni nella 13a circoscrizione. Con i compattatori 100% elettrici Renault Trucks D Wide

PARIGI - La raccolta dei rifiuti in città è senza emissioni nella 13a circoscrizione di Parigi. Sepur, azienda esperta nella raccolta e nella gestione dei rifiuti nella città francese, ha infatti acquistato diciotto veicoli Renault Trucks D Wide E-Tech per raccogliere i rifiuti domestici di tutta la 13a circoscrizione parigina. «Dal 2014 - ha commentato Yuri Ivanov, presidente di Sepur - trasformiamo la nostra flotta per ridurre le emissioni di gas serra. Ci siamo posti l’obiettivo di eliminare i veicoli diesel per tutte le operazioni di raccolta urbana entro il 2025».

I camion con compattatori 100% elettrici lavorano già nelle strade della capitale per raccogliere i rifiuti dei 180.000 abitanti del quartiere, senza emissioni di CO2 né inquinamento acustico. Sepur ha messo in servizio una flotta di autocarri Renault Trucks D Wide E-Tech allestiti da Semat, che effettuano un centinaio di raccolte a settimana, pari a 21 tonnellate di emissioni di CO2 in meno ogni settimana rispetto alla raccolta con veicoli a gas naturale. «La mobilità elettrica - ha spiegato Bruno Blin, presidente di Renault Trucks - è la pietra miliare della strategia di Renault Trucks per il trasporto a basse emissioni di carbonio. Puntiamo a rendere elettrico il 50% dei nostri volumi entro il 2030 e, entro il 2040, tutti i veicoli che commercializzeremo saranno al 100% privi di combustibili fossili».