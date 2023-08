Portogallo, le auto statali saranno solo elettriche. Per raggiungere riduzione di emissioni del 55% entro il 2030

LISBONA - Salvo rari casi eccezionali, che dovranno essere adeguatamente giustificati, lo Stato portoghese non può più comprare né noleggiare automobili che non abbiano un motore 100% elettrico. E nel caso in cui l’acquisto di un’auto a motore totalmente elettrico risulti impossibile, si dovrà comunque optare per veicoli ibridi. L’ordinanza, emessa dai ministeri delle Finanze e dell’Ambiente pubblicata ieri e in vigore da oggi 1 agosto, ha la finalità di rendere il parco macchine a disposizione dell’apparato statale più coerente con l’impegno assunto dal Portogallo di raggiungere la meta della riduzione di emissioni del 55% entro il 2030 e la totale neutralità carbonica entro il 2050, in linea con le politiche del green deal europeo. Già lo scorso mese di maggio il governo portoghese aveva stanziato una quantità limitata di incentivi fiscali, fino a 4.000 euro per ogni acquirente, a cui possono candidarsi tutti coloro che fino al prossimo 30 novembre abbiano acquistato un’auto con motore 100% elettrico.