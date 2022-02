Smog: migliora qualità aria, da domani revocato blocco diesel Euro 5 nel torinese

TORINO - Dopo l’aggiornamento di questa mattina di Arpa Piemonte è stato dato il via libera da domani alla circolazione dei veicoli diesel, fino alla categoria euro 5, bloccati dal semaforo arancione a causa del superamento del valore dei limiti degli inquinanti. Il blocco, scattato la scorsa settimana a Torino e in altri 32 Comuni del territorio torinese, ha riguardato le auto a benzina fino a euro 1, diesel euro 4 e euro 5, dalle 8 alle 19. Per il trasporto delle merci sono stati fermati i veicoli fino all’Euro 4, dalle 8 alle 19 e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19, nei giorni festivi. Il livello verde del semaforo dovrebbe durare almeno fino a mercoledì 16 febbraio, giorno in cui la stessa l’Arpa verificherà attraverso la lettura dei rilevamenti lo stato dell’aria. Il primo livello, quello arancione, scatta dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti, mentre il semaforo rosso entra in vigore dopo dieci giorni consecutivi di rilevamenti oltre i limiti previsti.