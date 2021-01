Volkswagen Group riduce le emissioni di CO2 del 22% nel 2020. Raggiunto il nuovo obiettivo europeo

ROMA - Il gruppo Volkswagen migliora il livello di emissioni delle nuove auto con i marchi Vw e Audi che hanno raggiunto i target per le auto passeggeri. Lo comunica il gruppo automobilistico tedesco, specificando che, nel 2020, la media delle emissioni di Co2 delle nuove vetture passeggeri del gruppo è calata del 20% rispetto al 2109 (esclusi i marchi Lamborghini e Bentley). Le consegne di modelli elettrici nell’Ue, Regno Unito, Norvegia e Islanda sono aumentate di quattro volte nel 2020 arrivando a 315.400, contro le 72.600 unità del 2019.

Le auto elettrice (Bev) e quelle ibride plug-in (Phev) sono arrivate al 9,7% del totale consegnato, contro l’1,7% dell’anno precedente. Il gruppo, si sottolinea nella nota, è leader in Europa Occidentale in tutti i segmenti elettrificati, con una quota di mercato del 25%, dal 14% del 2019. «Stiamo facendo buoni progressi sulla strada per diventare una società neutra dal punto di vista delle emissioni. Abbiamo ridotto in maniera significativa le emissioni di Co2 con le nuove auto vendute nel 2020, grazie soprattutto al contributo dei marchi Volkswagen e Audi. Insieme a questi brand, anche Cupra e Skoda stanno lanciando nuovi modelli elettrici e questo ci permetterà di raggiungere i nostri target quest’anno», ha dichiarato Herbert Diess, ceo di Volkswagen Group.