600e, il ritorno di Fiat nel segmento B. Thorel (head Fiat Europe): «Abbiamo alzato l’asticella»

Una vera 500 nelle forme e nello stile, via mediana per altezza e stile tra le crossover compatte e le più tradizionali citycar, la 600 punta dritto al cuore dei clienti del più classico segmento B, come sottolinea Gaetano Thorel, head of Fiat Europe. «Con la 600 - spiega - Fiat torna dopo tanti anni nel segmento B, il segmento di casa con 23 milioni di vetture vendute negli anni. Con lei l’asticella si alza, tanto è che l’abbiamo chiamata Super B. E il lancio è proprio The italian upgrade». Sviluppata sul pianale EMC2 di Stellantis, già vincitrice di due premi Auto dell’anno con Peugeot 208 nel 2020 e Jeep Avenger nel 2023, il nuovo modello nasce dal lavoro di un team di ingegneri italiani guidati da Virginia La Porta, con l’obiettivo di essere una 500 al 100%. «Abbiamo avuto il vantaggio di partire da una piattaforma vincente - sottolinea Thorel -. 250 designer e ingegneri italiani hanno lavorato a Torino per rendere questa automobile una vera Fiat e questo lo si vede guardandola, perché è un mix tra la 600 del 1950 e l’attuale 500 che è una bestseller in Europa.

Lo si vede all’interno, con alcuni elementi stilistici che ricordano chiaramente la 500 e lo si vede anche alla guida che è una vera Fiat». Al lancio viene proposta ibrida o elettrica e con due soli allestimenti. «Abbiamo raggiunto il livello massimo di semplicità - chiarisce in proposito -. Due proposte molto diverse fra loro, entrambe ricche, no optional, no pack. Tutto molto semplice per il cliente. I colori per la Red sono tre, bianco, rosso e nero. Per la La Prima sono i quattro colori ispirati all’Italia», arancio sole d’Italia, azzurro cielo d’Italia, sabbia terra d’Italia e verde mare d’Italia. «Per il nostro Paese, visto che la transizione verso l’elettrico è un pò più lenta, apriamo l’ordinabilità della 100 Cv ibrida, a partire da fine ottobre ma bisognerà attendere qualche mese per guidarla». «Con la 600 - aggiunge il manager - parliamo di ‘italian upgradè perché effettivamente offre un upgrade rispetto agli standard del segmento B. Vogliamo cambiare gli standard del segmento B e credo che la 600 lo farà».

Per Fiat, insomma, si prospetta un futuro pieno di colori a partire proprio dalla 600. «Diciamo che siamo all’inizio - conclude Thorel -. Abbiamo completato la famiglia 500 il 4 luglio, con la 600 e la mitica Topolino. Abbiamo già dato appuntamento all’11 luglio 2024, sempre a Torino, sempre a casa nostra, per parlare della ‘season 2’ di Fiat».