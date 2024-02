Acc raccoglie oltre 4 mld per costruire batterie per auto elettriche. Finanziamenti anche per Termoli

Automotive Cells Company (ACC), raccoglie 4,4 miliardi di euro di fondi per sviluppare le sue nuove unita produttive in Francia, Germania e Italia. ACC, che dovrebbe aprire il suo primo impianto a Pas-de-Calais nella primavera del 2023, sta cosi rafforzando «il finanziamento della costruzione di tre gigafactories per la produzione di celle per batterie agli ioni di litio» in Francia, Germania (Kaiserslautern) e Italia (Termoli), «nonche la sua attivita di ricerca e sviluppo», informa la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Saft (una controllata di TotalEnergies) in un comunicato. Il primo blocco di produzione dello stabilimento di Billy-Berclau-Douvrin consegnera i primi stock a Stellantis alla fine del 2023, per equipaggiare la nuova Peugeot 3008. Questo finanziamento consentira la costruzione di altri quattro blocchi di produzione sui nove previsti in totale. ACC, che finora e stata equamente divisa tra i suoi azionisti, dichiara inoltre che Stellantis e Mercedes aumenteranno le loro quote entro la fine di marzo 2024, rispettivamente al 45% e al 30% circa. Mercedes sta investendo lo stesso importo di Stellantis, ma poiche e entrata in ACC piu tardi, sta ricevendo meno azioni.

Anche Saft sta investendo, ma sara diluita al 25%. «Stellantis e Mercedes-Benz, in quanto principali azionisti e clienti dei moduli batteria di ACC, hanno deciso di sostenere la loro partecipazione azionaria», spiega ACC, mentre Saft «si impegna a continuare la sua collaborazione con ACC, come azionista a lungo termine e contribuendo con il suo know-how tecnologico». L’azienda ha raccolto questi fondi da un consorzio composto da BNP Paribas, Deutsche Bank, ING e Intesa Sanpaolo. Il prestito e garantito da Bpifrance in Francia, Euler Hermes in Germania e SACE in Italia. Il gruppo ACC e uno dei primi a produrre in Europa. Entro il 2030 intende produrre 40 GWh a Douvrin, pari a circa 500.000 pacchi batteria all’anno, e 120 GWh nei suoi tre impianti.

In Francia sono previsti altri tre impianti per la produzione di batterie, tutti situati nella regione di Hauts-de-France, dove sta nascendo un ecosistema che rappresentanti eletti e produttori hanno ribattezzato «Battery Valley». In totale, negli ultimi anni sono stati annunciati circa cinquanta progetti di questo tipo in tutta Europa, per garantire che l’Europa non sia lasciata alla merce dei fornitori asiatici. Secondo Roland Berger, la Germania e in testa con 536 GWh di progetti annunciati, davanti a Ungheria, Regno Unito e Francia.