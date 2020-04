Accordo Fca-sindacati per ripartenza: obbligo mascherina e rilevazione temperatura. Gorlier: «Sicurezza lavoratori priorità»

TORINO - Obbligo di mascherina per l'intero personale, rilevazione delle temperature prima dell'ingresso in azienda, mantenimento della distanza di almeno un metro, sanificazione degli ambienti, procedure per evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi, uso dello smart working e formazione del personale. Sono alcune delle misure previste dall'accordo tra Fca e sindacati metalmeccanici per affrontare la fase 2 dell'emergenza. L'accordo ha ricevuto anche l'approvazione del virologo Roberto Burioni.

«La salute e la sicurezza dei lavoratori sono le priorità principali di Fca». Così Pietro Gorlier, responsabile della regione Emea di Fca, commenta l’accordo con i sindacati. «Partendo dalle iniziative implementate per la loro sicurezza nelle fasi iniziali della diffusione della pandemia - spiega - abbiamo lavorato con esperti del settore e con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per la collaborazione, per rafforzarle con l’uso dei più avanzati strumenti di prevenzione e un forte impegno sulla formazione delle persone per la loro applicazione. Il funzionamento del nostro sistema industriale è ovviamente una parte fondamentale per il nostro Gruppo, come dimostrato dai 5 miliardi che stiamo investendo nel piano industriale triennale per l’Italia, ma non ammettiamo nessuna deroga alla sicurezza delle persone».