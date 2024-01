Accordo tra Kia e Uber per implementazione PBV. Obiettivo aumentare flotta di veicoli elettrici per conducenti

LAS VEGAS - In occasione del Ces 2024 in corso a Las Vegas, Kia Corporation e Uber hanno siglato un’intesa che impegna le due aziende a collaborare attraverso un piano di sviluppo e di implementazione dei Pbv. L’obiettivo dell’intesa è di arricchire l’offerta di veicoli elettrici sulla piattaforma di mobilità di Uber e supportarla nel raggiungimento del traguardo di zero-emission entro il 2040. Nell’ambito della partnership Kia fornirà veicoli ottimizzati per conducenti e flotte come parte del programma “Platform Beyond Vehicle”, strategia specifica del brand in tema di mobilità Pbv.

«I Pbv giocheranno un ruolo chiave nella personalizzazione della mobilità - ha dichiarato SeungKyu (Sean) Yoon, presidente e Ceo Kia Nord America e Kia America - e, grazie alla collaborazione con Uber, Kia intende fornire tecnologia leader del settore con software e servizi avanzati per migliorare l’esperienza del ride hailing». Lo scopo della collaborazione per Kia è l’identificazione delle specifiche ottimali per i modelli Pbv, con la potenziale ulteriore integrazione di tecnologia e servizi a vantaggio sia dei conducenti che degli utenti del ride hailing. Gli obiettivi della partnership si estendono anche alla realizzazione di concept, prototipi e alla produzione di Pbv su misura per le esigenze specifiche degli autisti registrati sulla piattaforma Uber.