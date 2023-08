Alpine renderà sportivi anche modelli di serie Renault. Labate (Resp. Marketing): «Esprit Alpine non solo estetica e finiture»

Come avviene alla 24 Ore di Le Mans e nelle altre gare di durata, il cambio del "pilota" è sempre un momento importante e spesso può diventare decisivo anche nelle aziende. È quanto è appena accaduto in Alpine, la marca sportiva del Gruppo Renault, con l’avvicendamento tra il precedente ceo Alpine Laurent Rossi che ha passato il volante a Philippe Krief già vicepresidente dell’ingegneria e delle prestazioni del prodotto di Alpine Krief, va ricordato, è un tecnico con lunga esperienza in Italia, visto che è stato prima in Fiat dove ha lavorato fra il 1998 e il 2011 diventandone il responsabile chassis & vehicle dynamics e poi - dal 2011 al 2013 - in Ferrari come vehicle department responsible- Nell’aprile 2013 Krief è entrato a far parte del team segreto di Alfa Romeo che ha sviluppato Giulia e Stelvio come Cto - head of product development. Nel 2016 (e fino al febbraio 2023) il ritorno in Ferrari come direttore tecnico.

Il tricolore rosso bianco verde non sventola dunque solo sulla sede del Gruppo Renault, guidato dal milanese Luca de Meo, ma anche a Dieppe dove l’italiano d’adozione Krief lavorerà ora ben assistito dall’abruzzese Antonino Labate, già responsabile marketing di Abarth. Tra l’altro ci sono molte analogie - a parte l’iniziale lettera ‘À - tra Alpine e Abarth . Entrambe sono state create nel dopoguerra (1953 la prima, 1947 la seconda) per l’iniziativa di due grandi visionari e appassionati delle competizioni, Jean Rédele e Karl Abarth. Ed in entrambi i casi sono stati due modelli di grande serie e di grande diffusione - la Renault 4Cv e la Fiat 600 - a fornire gli elementi fondanti dell’attività commerciale e sportiva. Che dire poi delle tante vittorie delle auto che hanno la A con la freccia e lo Scorpione sul cofano, spesso gareggiando gomito a gomito. Dire che la presenza in Alpine di Antonino Labate, nuovo responsabile sales, marekting e customer experience, sia casuale non corrisponde proprio alla realtà dei fatti.

Il manager è infatti uno dei maggiori esperti mondiali della ‘passionè che spinge giovani di ogni età a scegliere quelle che vengono definite hot hatch e a gustare con competenza cioè che questi ‘distillatì di piacere di guida possono offrire, nel rispetto - è proprio il caso di Alpine e di Abarth - del loro nobile lignaggio. Come ha avuto modo di raccontare nel corso di una tavola rotonda con alcuni media europei, Labate ha spiegato che quella che affronta professionalmente in Alpine «è una nuova era» che si apre con «il primo dei modelli del nostro dream garage la Alpine A290». Questa pepatissima compatta elettrica, quando sarà sul mercato «farà certamente sognare i veri car lovers» grazie anche al fatto - lo ribadisce l’azienda di Dieppe - che gli ingegneri si sono concentrati su sviluppi specifici del telaio, dei collegamenti al suolo e della gestione della coppia. Un debutto importante, quello del modello di serie derivato dalla concept Alpine A290_β (che non avrà la configurazione a tre posti con il pilota in posizione centrale e non proporrà le pronunciate appendici aerodinamiche viste nellla show car, su cui Labate riverserà tutta l’esperienza maturata in Abarth e ancor prima in Cupra sempre a fianco di Luca de Meo.

Per il nuovo responsabile sales, marekting e customer experience di Alpine, parallelamente allo sviluppo dei nuovi modelli sportivi ed alle attività racing «resta importante il rapporto che l’azienda ha costruito con Renault attraverso gli allestimenti Esprit Alpine» che sono già un grande successo con Arkana e Austral e che «ora debuttano anche nelle Espace e Clio di nuova generazione». E Antonino Labate, sollecitato da una domanda di Ansa, ha svelato che è allo studio una evoluzione di Esprit Alpine anche dal punto di vista delle tecnologie e delle prestazioni. «Non ci limiteremo alle finiture esterne ed interne» ha detto, senza svelare però di aver rivolto nostalgicamente l’attenzione alle iconiche cassette di elaborazione Abarth.