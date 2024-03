Aston Martin taglia i programmi dei modelli di lusso Lagonda. Stroll: «Proseguiamo con i piani per le elettriche»

Aston Martin ha tagliato i programmi per un ritorno sul mercato suo brand Lagonda (lo possiede dal 1947) che prevedevano una superberlina e un suv di lusso definito Luv. Quest’ultimo aveva generato un Concept nel 2009, mostrato però - salvo una apparizione per un solo giorno al Salone di Ginevra del 2015 - fino ad un evento organizzato dalla stessa Aston Martin nel 2019. L’idea della berlina super lusso si era invece concretata già nel 2015 con la presentazione e la produzione in piccola serie (120 unità) della Taraf, una quattro porte di rappresentanza con motore V12 di 6,0 litri destinata principalmente agli Emirati e alla Russia. L’operazione di rilancio ‘indipendentè di Lagonda era stata immaginata e varata dall’allora ceo di Aston Martin Andy Palmer come risposta completamente elettrica ai programma di Bentley per attirare »i nuovi imprenditori tecnologici - aveva detto allora Palmer - giovani che oggi guidano le Tesla« e che non trovavano nei tradizionali modelli luxury la risposta ai loro gusti.

Ma con l’uscita di Palmer dalla Casa di Gaydon nel 2020 i lavori di sviluppo delle due nuove Lagonda erano stati fortemente rallentati a favore degli investimenti per il rinnovo dei modelli sportivi esistenti, per il lancio del suv DBX e per completare l’hypercar Valkyrie.e la nuova gestione di Lawrence Stroll questa ambizione è stata completamente cancellata. Lo stesso presidente Stroll ha recentemente dichiarato di ritenere che ci sia »abbastanza lusso nelle nostre auto sportive e nei suv. E per questo motivo non stiamo prendendo in considerazione il lancio di auto con prestazioni inferiori e un lusso più elevato«. Ed ha ribadito che l’idea Lagonda »è completamente morta e non ha assolutamente nulla a che fare con il nostro progetto di modelli elettrici«. Aston Martin sta infatti portando avanti con i piani per lanciare una inedita gamma di auto elettriche, che verrà svelata partendo dal lancio nel 2026 di una GT quad-motore ad alte prestazioni.