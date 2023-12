Audi, il ceo Dollner a Bloomberg: «Rallentare lancio modelli elettrici per calo vendite. Evitare di gravare su fabbriche e concessionari»

Audi sta riducendo l’ambiziosa introduzione di modelli elettrici per evitare di gravare su fabbriche e concessionari in un contesto di crescita più lenta delle vendite di veicoli elettrici. «Abbiamo innanzitutto esaminato l’ordine e la densità dei lanci che l’organizzazione poteva gestire», ha dichiarato il nuovo amministratore delegato, Gernot Dollner, in un’intervista a Bloomberg nella sede Audi a Ingolstadt, in Germania. «Alla fine abbiamo deciso di distribuirlo per non sovraccaricare il team e i concessionari».