Auto, nella UE continua a essere il mezzo più utilizzato. Eurostat ha analizzato il movimento cittadini europei decennio 2011-2021

BRUXELLES - L’ auto continua ad essere il mezzo di trasporto piu utilizzato nei Paesi Ue rispetto ai viaggi in treno, autobus, aereo o nave. E quanto emerge dal rapporto Eurostat che analizza i cambiamenti nelle abitudini di movimento dei cittadini europei nel decennio 2011-2021. Nel 2021, il trasporto in automobile ha rappresentato il 79,7% dei passeggeri-chilometri (Pkm) in tutta l’Ue, rispetto al 7,3% degli aerei, al 7,1% degli autobus o filobus, al 5,6% dei treni e allo 0,3% delle imbarcazioni marittime. Nel 2011 la quota di pkm per le autovetture sulla prestazione di trasporto totale era del 73,1% e si e mantenuta attorno a questa cifra fino al 2019. Nel 2020 si e registrato un aumento fino all’81,9% principalmente a causa della forte diminuzione del trasporto aereo a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 sui trasporti, senza che pero questo rappresentasse un aumento effettivo del numero dei passeggeri in auto, calato da 4.278 miliardi a 3.541 miliardi di pkm).

Nel decennio e diminuito l’utilizzo di mezzi pubblici, quali treni, pullman, autobus e filobus: da 9% a 7,1% per la quota di autobus e filobus, dal 6,6% al 5,6% per i treni. Se si considera la quota di passeggeri-chilometri aerei, era del 10,9% nel 2011 ed era costantemente aumentata fino al 15,0% nel 2019, prima dello scoppio della pandemia. La pandemia ha avuto un impatto significativo sul settore, portandone la quota al punto piu basso del decennio: 5,7% nel 2020. Il valore registrato nel 2021 pari al 7,3% riflette la ripresa del settore del trasporto aereo. Nel 2021, il trasporto in automobile ha avuto la quota piu alta sulle prestazioni di trasporto totali in Lituania (91,7%), seguita da Paesi Bassi (85,4%) e Finlandia (85,2%). In termini di trasporto aereo, la Croazia ha registrato la quota piu alta (25,4%) di passeggeri-chilometri aerei sulla prestazione totale di tutte le modalita di trasporto, seguita da Bulgaria (16,3%) e Spagna (13,1%).

Per pullman, autobus e filobus, Malta ha ottenuto la quota piu alta (13,3%), seguita da Ungheria (12, (12,8%) e Irlanda (12,4%). Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, l’Austria continua a essere il paese con la quota piu alta (8,6%) di passeggeri-chilometro rispetto alle prestazioni di trasporto totali, seguita da Francia (8,3%) e Paesi Bassi (8,0%). L e quote piu elevate di passeggeri-chilometro per trasporto marittimo sono state registrate in Croazia (2,7%), Grecia (1,6%) ed Estonia (1,5%).