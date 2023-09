Bentley, il fascino del made in England conquista Roma. Apre nella capitale il quarto dealer italiano

Apre ufficialmente a Roma il quarto concessionario Bentley nel nostro paese, dopo quelli di Milano, Padova e Firenze. Bentley Roma ha aperto i battenti in Via della Magliana, a ridosso dello snodo con l’autostrada A91, ed è gestita dallo storico gruppo IWR Automotive, attivo nella capitale sin dagli anni '60. Il marchio britannico incrementa la sua presenza nel nostro paese in un momento di forte espansione, dopo aver chiuso nel 2022 un ennesimo anno record, con 15.174 vetture consegnate a livello globale, di cui 2.908 in Europa. Oltre alle vendite, una crescita esponenziale riguarda il lavoro dell’atelier Mulliner, che ha visto triplicare dal 2020 le richieste di personalizzazione sulle vetture.

Per Bentley si tratta anche di un periodo di importante transizione, che vede entrare nel vivo il piano strategico Beyond 100. Dopo aver festeggiato il centenario nel 2019, la nuova era della Casa si è aperta all’insegna dell’elettrificazione e della sostenibilità, con il debutto delle prime motorizzazioni ibride plug-in sul suv Bentayga e sulla berlina Flying Spur. Dal prossimo anno l’intera lineup sarà elettrificata e anche la granturismo Continental GT (uno dei modelli simbolo di Bentley, essendo stata la prima vettura lanciata - esattamente 20 anni fa - dopo l’acquisizione da parte del gruppo Volkswagen) riceverà una propulsione ibrida, assieme alla sua controparte scoperta Convertible. La prima auto 100% elettrica è prevista nel 2026, mentre dal 2030 il marchio dirà addio ai motori endotermici, diventando un brand totalmente a zero emissioni.

Il primo passo verso l'uscita di scena dei propulsori tradizionali riguarda il monumentale propulsore W12. La produzione (che avviene rigorosamente a mano) di questo motore unico nel suo genere cesserà la prossima primavera, per cui le chance di ordinare una Bentley dotata del 6.0 W12 biturbo termineranno a novembre. A chiuderne in bellezza la carriera ci ha pensato l’esclusiva coupé Batur, prodotta assieme a Mulliner in soli 18 esemplari, per la quale è stata sviluppata la versione più potente di sempre del W12, forte di 740 cavalli e 1.000 Newtonmetri di coppia. Insomma, un addio speciale celebrato anche dalla versione limitata “Speed Edition 12”, che verrà prodotta in 120 unità per ciascuno dei quattro modelli di cui è composta la gamma Bentley.