L’utile del Volkswagen Group sale a 17,9 miliardi (+13%), dividendo a 9 euro e ricavi a 322 miliardi (+15%)

Nel 2023 Volkswagen ha registrato un utile netto di 17,9 miliardi, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente, e ricavi di 322 miliardi (+15%). Il dividendo proposto dal Consiglio di amministrazione all’assemblea è di 9 euro per le azioni ordinarie e di 9,06 per le azioni privilegiate, in crescita in entrambi i casi di 0,3 euro. «Il debutto della piattaforma premium 100% elettrica e un numero record di anteprime di modelli ispirano fiducia per il 2024», afferma Volkswagen nel suo comunicato sui conti dell’anno scorso. Secondo Oliver Blume, amministratore delegato del gruppo «nel 2023 abbiamo creato basi solide. Siamo consapevoli delle nostre sfide attuali e le stiamo affrontando con rigore per sfruttare l’enorme potenziale del gruppo.

Con prodotti stimolanti, una coerente strategia e una chiara attenzione all’attuazione, attendiamo con fiducia l’anno finanziario 2024», conclude Blume. «In un ambiente difficile, Volkswagen ha ottenuto risultati robusti nel 2023: questo è ciò su cui vogliamo basarci quest’anno», aggiunge Arno Antlitz, Cfo e Coo del gruppo Volkswagen, secondo il quale «per garantire di avere successo in modo sostenibile, nel 2024 ci concentreremo sullo sviluppo di nuovi veicoli, riducendo i costi, sfruttando maggiormente le sinergie all’interno del gruppo e creando un più robusto posizionamento regionale anche continuando a crescere proficuamente in Nord America», conclude Antlitz.