Cinese Geely vende azioni Volvo: -10% in borsa per il titolo del gruppo svedese

Il gruppo cinese Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) ha venduto circa il 4% delle sue azioni in Volvo Cars. Al termine dell’operazione la partecipazione di Geely in Volvo sara pari al 78,7%. «Il ricavato sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo del business globale all’interno del gruppo», si legge in una nota del gruppo cinese. Le azioni di Volvo stanno scendendo alla Borsa di Stoccolma di circa il 10%. Daniel Donghui Li, Cep del gruppo Geely Holding, ha dichiarato: «Volvo Cars e oggi una delle case automobilistiche in piu rapida crescita al mondo e uno dei marchi automobilistici piu iconici.

In qualità di azionista di maggioranza, rimaniamo fermi nel nostro impegno a continuare a sostenere Volvo Cars nella sua trasformazione per diventare un produttore di auto completamente elettriche, e non vediamo l’ora di continuare questa storia di successo globale in corso». Jim Rowan, amministratore delegato di Volvo Cars, ha aggiunto: «Questo aumento del nostro flottante pubblico e il miglioramento della liquidità commerciale avvantaggiano sia gli investitori nuovi che quelli esistenti. Consente a una base piu ampia di azionisti di investire in Volvo Cars. Ringraziamo Geely Holding Group e tutti i nostri azionisti per il loro continuo supporto».