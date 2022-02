Elon Musk ha donato azioni Tesla per 5,7 mld dlr nel 2021. In Usa è il secondo più grande benefattore dell’anno dopo Bill Gates

NEW YORK - Il fondatore e amministratore delegato della Tesla, Elon Musk, ha dato in beneficienza l’anno scorso azioni della casa produttrice di auto elettriche per un totale di circa 5,7 miliardi di dollari: le donazioni, riporta la Cnn, sono emerse in un documento depositato ieri alla Sec (Securities and Exchange Commission). Nel complesso Musk ha regalato ad enti di beneficienza 5.044.000 azioni Tesla tra il 19 e il 29 novembre 2021, quando il titolo era quotato oltre 1.000 dollari (attualmente viene scambiato a circa 916 dollari).

La somma di 5,7 miliardi di dollari si basa sulla media tra il prezzo massimo e il prezzo minimo registrati nei giorni delle operazioni. Il documento inviato alla Sec non riporta i nomi degli enti che hanno ricevuto i titoli. Musk diventa così il secondo più grande benefattore degli Stati Uniti nel 2021 dopo Bill Gates e Melinda French Gates, che l’anno scorso hanno dato in beneficienza 15 miliardi di dollari, stando alla classifica annuale del Chronicle of Philanthropy. Secondo precedenti comunicazioni alla Sec, Musk ha venduto negli ultimi due mesi del 2021 azioni Tesla per un valore complessivo di oltre 16 miliardi di dollari: la maggior parte dei proventi serviranno per pagare tasse federali stimate in 11 miliardi di dollari.