Fca, Manley: «2019 anno duro per Maserati ma sono ottimista sul futuro con elettrificazione e nuovi modelli»

TORINO - «Il 2019 è stato un anno duro per Maserati ma sono molto contento del lavoro che è stato fatto e sono molto positivo per il futurò. Lo ha detto il ceo di Fca, Mike Manley, durante la presentazione dei conti 2019 del gruppo automobilistico. «Abbiamo un team completamente nuovo con talenti da dentro e fuori il gruppo», ha ricordato Manley, spiegando che «abbiamo rivisto e lanciato il nuovo piano di prodotti che fornisce al marchio una cadenza gestibile per il lancio di nuovi prodotti, oltre a consentire a Maserati di entrare in nuovi segmenti di mercato» e sottolineando che questo piano prevede opzioni elettriche per ogni modello.

Manley ha spiegato che «c’è stata una riduzione degli stock dei concessionari di circa il 50%, una azione dolorosa ma necessaria che ora è alle nostre spalle», indicando che «senza queste azioni e l’aggiustamento fatto nel 2019, Maserati sarebbe stata sostanzialmente in pareggio». L’amministratore delegato di Fca ha confermato i nuovi lanci di vetture nella seconda metà dell’anno (riedizione di alcuni modelli e la nuova super sport car), con il Maserati Day che si svolgerà a maggio: «Sono molto eccitato per il futuro di questo brand», ha concluso il manager. Il piano prodotti di Maserati prevede l’elettrificazione e nuovi lanci ogni anno dal 2020 al 2024. Nel 2019 Maserati ha registrato un calo delle consegne del 45% (19.300 unità) e i ricavi sono scesi del 40% a 1,6 miliardi di euro.