Ferrari accelera in Borsa: +4% dopo indicazioni Camilleri su portafoglio ordini 2020. Buone notizie anche dal fronte F1

MILANO - Ferrari accelera a Piazza Affari, nel giorno in cui l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2019 e dato l’ok alla distribuzione della cedola da 1,13 euro. I titoli hanno ingranato la quarta soprattutto dopo che il numero uno, Louis Camilleri, ha dato ottime indicazioni sul portafoglio ordini 2020. I titoli si attestano a 143,55 euro, in progresso del 4,3%. In particolare il manager a capo della casa del cavallino rampante ha detto che le 5 nuove auto presentate da Ferrari nel corso del 2019 «hanno avuto tutte una risposta entusiasta da parte del mercato e sostengono il nostro portafoglio ordini per 2020, che resta più forte che mai in termini sia assoluti sia relativi».

Tra l’altro il presidente, John Elkann, ha sottolineato che la distribuzione del dividendo dimostra «la nostra fiducia nel futuro ed è anche una ricompensa per i nostri azionisti in questi momenti difficili» a causa dell’emergenza provocata dal coronavirus. Per la casa sono arrivate buone notizie anche dal fronte sportivo. Il capo della divisione Sport di Liberty Media, Ross Brawn, ha dichiarato che sia la società, sia tutti i team della Formula 1 ritengono sia importante portare avanti il Gran Premio nel corso del 2020, per scongiurare il rischio di bancarotta delle società coinvolte a causa dell’azzeramento degli introiti per le sponsorizzazioni. Secondo Brawn la stagione potrebbe iniziare a giugno in Francia, anche se a porte chiuse.

Saranno probabilmente organizzate 19 gare anzichè 22, non escludendo che la stagione si protragga fino a inizio 2021. Mediobanca ritiene che tale scenario sia positivo per la casa di Maranello. Il vero pericolo sarebbe invece la cancellazione del Gran Premio 2020, che comporterebbe incassi pari a zero sia in termini di quota di ricavi di Liberty Media, sia come sponsorizzazioni. Mediobanca, comunque, continua a consigliare cautela sulle Ferrari, con target di prezzo a 143 euro.