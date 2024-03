Fiat, a Pomigliano la Pandina si produrrà almeno fino a 2027. Francois: «Grazie a governo per incentivi»

POMIGLIANO D’ARCO - La Fiat Panda - modello iconico di Stellantis - continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco almeno fino al 2027. La produzione aumenterà di circa il 20% da metà marzo. Lo ha annunciato Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, in una conferenza stampa presso la fabbrica campana dove la Panda viene prodotta dal 2011.Fiat ha svelato ha svelato la serie speciale Fiat Pandina.

La data di presentazione del 29 febbraio rende omaggio allo storico lancio della prima Panda nel 1980, presentata al presidente della Repubblica Sandro Pertini nella stessa data. «Voglio ringraziare il Ministero del Made in Italy perché il nuovo schema che entrerà in vigore a breve sarà uno stimolo fondamentale per la produzione nei nostri stabilimenti italiani. Non solo Pomigliano e la Panda, ma anche Mirafiori e la 500 elettrica». Lo ha detto Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, nella una conferenza stampa a Pomigliano per presentare la Pandina.