Ford lancia l'allarme, possibili 5 miliardi di perdita operativa nel secondo trimestre

NEW YORK - Ford ha avvertito di aspettarsi una perdita operativa di 5 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno a causa dell’impatto della pandemia di coronavirus. La perdita si andrebbe a sommare alla perdita di 632 milioni di dollari fatta segnare nei primi tre mesi dell’anno. La perdita netta per il primo trimestre del 2020 è stata pari a 1,99 miliardi di dollari, o 0,50 dollari ad azione, rispetto a un utile pari a 1,18 miliardi di dollari, 0,29 dollari ad azione, l’anno precedente. Escluse le voci straordinario, la perdita ad azione è stata pari a 0,23 dollari.

Il fatturato è sceso a 34,32 miliardi di dollari dai 40,34 miliardi del primo trimestre del 2019. Le attese erano per una perdita adjusted ad azione pari a 0,08 dollari su un giro d’affari pari a 34,70 miliardi di dollari. L’azienda ha detto di aver preso in prestito oltre 15 miliardi di dollari e di aver emesso 8 miliardi in obbligazioni non garantite per assicurarsi la liquidità necessaria per contrastare l’impatto della pandemia e di avere - al 24 aprile - liquidi pari a 35 miliardi di dollari. Nell’afterhours, il titolo perdeva il 4,83% a 5,08 dollari.