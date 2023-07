Smart, con Formula Rent 48 mesi senza pensieri alla guida della nuova #1

Uniche preoccupazioni per chi guida la pulizia e la ricarica, a tutto il resto pensa Smart. È la formula noleggio proposta per la #1, la nuova Smart elettrica che ha debuttato recentemente sul mercato europeo stupendo il pubblico degli smartisti, e non solo, per la sua innovativa silhouette, 5 confortevoli posti per una lunghezza di 4,27 metri, e per l’eccezionale autonomia, fino a 440 chilometri con un pieno di elettroni.

La formula rent, che si accompagna alla tradizionale modalità di acquisto, è stata pensata soprattutto per avvicinare l’automobilista che non vuole pensieri in tema manutenzione alla Smart versione suv, che con una rata fissa mensile di € 579 e un acconto di € 5.000 può avere a disposizione per 4 anni la #1.

La formula Smart mobility RENT

Il noleggio ideato per la #1 è improntato alla massima semplicità e chiarezza, sul solco delle caratteristiche di facilità di utilizzo della Smart: il cliente che all’acquisto preferisce l’affitto della vettura per un tempo determinato può infatti aderire alla formula denominata Smart mobility RENT, che garantisce il possesso della macchina per 48 mesi e 60.000 chilometri, lasciando alla casa produttrice tutte le incombenze di manutenzione e assicurazione. L’acconto di € 5.000 può essere naturalmente rimodulato, aumentandolo o diminuendolo, a seconda delle disponibilità finanziarie del cliente, e di conseguenza l’importo delle rate.

Tra i vantaggi del contratto di noleggio Smart mobility RENT, con questa formula promozionale fino al 30 settembre 2023, l’assenza di franchigia in caso di furto: se malauguratamente la Smart venisse rubata, non ci saranno penalità per il cliente. La franchigia è invece presente e ammonta a € 500 in caso di danni, mentre è a disposizione del cliente, su richiesta e senza costi aggiuntivi, un treno gomme invernale.