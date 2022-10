Francia, mercato auto ancora in calo: immatricolazioni a settembre -2,2%

PARIGI - Nel mese di settembre 2022, le immatricolazioni di nuove autovetture in Francia, escluse le immatricolazioni temporanee e di transito, sono diminuite del 2,2% rispetto al mese precedente, al netto delle variazioni stagionali e dei giorni lavorativi (141.500 veicoli rispetto ai 144.600 di agosto 2022). In termini lordi, il numero di autovetture immatricolate in Francia, escluse le immatricolazioni provvisorie e i transiti temporanei, è stato di 145.200 a settembre 2022, rispetto alle 136.500 di settembre 2021, con un aumento del 6,4%. Lo indicano i dati diffusi dal ministero dei Trasporti francese.