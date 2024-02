Francois: «Pomigliano ha futuro, Panda baluardo contro cinesi. Difesa dell’Europa nelle auto frugali, ben fatte, ma piccole»

POMIGLIANO D’ARCO - «Vogliamo rilanciare la Panda anche fuori dall’Italia, non c’è un prodotto come questo e non ci sono concorrenti se non asiatici. Mi piace l’idea che Pomigliano sia anche una difesa dell’Europa nel campo delle macchine frugali, ben fatte, ma piccole». Lo ha detto Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, nella conferenza stampa a Pomigliano.

«Questa fabbrica ha un futuro e oggi lo abbiamo ampiamente dimostrato Investiamo su questo prodotto importantissimo che deve rimanere nella gamma il più a lungo possibile. Fino al 2027 con certezza, spero anche oltre. Dipenderà anche dalle condizioni normative», ha aggiunto. «L’intento è di puntare moltissimo sulla Panda, oggi in Italia ha l’8% di quota di mercato. Non ci sono assolutamente dubbi sul futuro di Pomigliano e della Panda. Ci sarà una famiglia di prodotti ispirati alla Panda. Tra questi la Panda elettrica che sarà prodotta in Serbia».