Fusione Fca-Renault, Lega: «Ingresso dello Stato in Fca potrebbe essere un'idea»

ROMA - L'ingresso dello Stato in Fca per bilanciare il ruolo della Francia "potrebbe essere un'idea". Lo ha detto il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, intervistato da Enrico Mentana su La7. "Tutto andrà guardato con attenzione, questa operazione darà vita al primo produttore di auto al mondo". "Staremo molto attenti a far sì che un patrimonio della storia italiana sia valorizzato altrimenti interverremo", ha detto Borghi evidenziando la "piccola anomalia" rappresentata del 15% di Renault in mano alla Francia.

Fca non in apertura riesce a fare prezzo a Piazza Affari dopo la proposta di fusione con Renault, a causa delle pressioni rialziste sul titolo. Dopo l'apertura di Piazza Affari i titoli della casa automobilistica restano in fase di pre-apertura, con un rialzo teorico del 17,3%. Non fa prezzo neppure la controllante Exor che avanza del 13,4%.