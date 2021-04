Geely annuncia a Shanghai gigantesco programma elettrico. Impegno per i marchi del Gruppo compresi Volvo, Polestar e Lotus

SHANGHAI - Davvero impressionante l'impegno di Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) e di tutti i suoi marchi presenti al Salone dell'Auto di Shanghai per accelerare l'adozione di modelli elettrici a batteria e di auto ibride elettrificati, perseguendo anche attraverso partnership industriali l'obiettivo di arrivare a zero emissioni di carbonio in tutto il suo portafoglio automotive. Geely Auto, il marchio per il mercato cinese di massa, ha presentato Xingyue L, il suo suv di punta basato su piattaforma CMA, che fa parte con BMA e SEA, del gruppo di architetture modulari avanzate sviluppate sin dall'inizio per supportare l'elettrificazione e le opzioni di propulsione elettrica pura, consentendo a tutti i prodotti che le utilizzano di essere offerti con opzioni 100% a batteria. Nell'ambito di Geometry, il marchio di veicoli elettrici per il mercato di massa, Geely ha lanciato al Salone di Shanghai una nuova versione a grande autonomia - la Geometry A Pro - che grazie alla batteria al litio NCM523 e un motore elettrico da 150 kW e 310 Nm - consente un'autonomia elettrica pura di 600 km.