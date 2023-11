Hyundai, il centro ricerche di Singapore lancia i robotaxi. Atteso debutto nelle città statunitensi, inizialmente Las Vegas

SINGAPORE - Il nuovo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) nel Jurong Innovation District non si limita ad assemblare le auto Hyundai Ioniq 5. Sta inoltre dotando questi crossover elettrici di tecnologia senza conducente per essere utilizzati come cosiddetti robotaxi nelle città degli Stati Uniti, a cominciare da Las Vegas.

Hyundai Motor Group e Motional, leader globale nella tecnologia autonoma, celebrano l’apertura dello Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) e annunciano che il robotaxi completamente elettrico IONIQ 5 sviluppato congiuntamente da Hyundai e Motional sarà prodotto presso HMGICS . Il primo robotasse IONIQ 5 pronto per la produzione sarà utilizzato come parte dei servizi commerciali di Motional negli Stati Uniti a partire dal 2024. Inoltre, Motional e il Gruppo hanno rivelato oggi che il robotaxi IONIQ 5 è uno dei primi veicoli autonomi (AV) di livello SAE 4 ad essere certificato secondo gli standard federali statunitensi sulla sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS). Secondo il presidente e CEO di Motional Karl Iagnemma, la certificazione testimonia il programma di sviluppo e test incredibilmente approfondito del veicolo, la sua sicurezza e affidabilità e la sofisticatezza della tecnologia autonoma. “HMGICS è una visione per l’innovazione dei trasporti”, ha affermato Iagnemma. “Siamo estremamente orgogliosi di avere il robotaxi IONIQ 5 prodotto in questa struttura e non vediamo l’ora di presentare al mondo alcuni dei primi veicoli autonomi certificati FMVSS.

È grazie alla forza della nostra collaborazione con Hyundai che siamo stati in grado di sviluppare un robotaxi leader del settore che soddisfa rigorosi standard federali ed è pronto per la commercializzazione di massa”. Commentando il ruolo di HMGICS nel portare il robotaxi IONIQ 5 dallo sviluppo alla realtà produttiva, il CEO di HMGICS, Hong Bum Jung, ha dichiarato: “HMGICS rappresenta il primo hub di innovazione globale e banco di prova globale per la mobilità del futuro di Hyundai Motor Group.

La nostra missione in HMGICS è rivoluzionare la catena del valore della mobilità sviluppando e producendo forme avanzate e diversificate di soluzioni di mobilità futura. Avviando la produzione del robotaxi IONIQ 5 in collaborazione con Motional, ci impegniamo in un continuo viaggio di innovazione, con l’obiettivo di guidare il cambio di paradigma nel futuro della mobilità”.