Hyundai e Kia nei commerciali elettrici grazie a jv con Arrival. Investimento iniziale di 100 ml di euro

ROMA - Con la firma di un accordo con Arrival, una startup che si dedica ai veicoli elettrici e che ha sede nel Regno Unito, Hyundai e Kia hanno rafforzato la strategia di investimenti strategici nell’ambito dei mezzi commerciali. Albert Biermann, presidente e responsabile della divisione ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Group, e Denis Sverdlov, CEO di Arrival, hanno firmato al riguardo un contratto presso la sede di Hyundai e Kia a Seoul All’investimento totale, Hyundai contribuirà con 80 milioni di euro e Kia (che fa parte dello stesso gruppo) con 20 milioni. È previsto lo sviluppo congiunto di furgoni ecologici e di altri prodotti per operatori della logistica, trasporti on demand e servizi di navetta passeggeri.

La partnership sfrutterà la tecnologia della piattaforma ‘skateboard’ scalabile di Arrival su cui saranno realizzati i futuri Purpose Built Vehicles (PBV) di Hyundai e Kia. I due brand coreani hanno infatti in programma di introdurre furgoni elettrici di piccole e medie dimensioni a prezzi competitivi e altri prodotti trasporto merci e persone. Dalla collaborazione con Arrival - che dal suo canto ha già avviato sperimentazioni in GB con UPS e Royal Mail - Hyundai e Kia puntano a soddisfare la domanda in rapida crescita in Europa di veicoli commerciali eco-compatibili e ad accelerare la trasformazione dei due brand da produttori di automobili a fornitori di mobilità ‘green’. «Il mercato dei veicoli ecologici in Europa dovrebbe crescere rapidamente grazie all’introduzione di ulteriori normative ambientali - ha affermato Biermann - Attraverso lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali elettrici con Arrival, saremo in grado di ottenere un vantaggio competitivo e stabilire progressivamente la nostra leadership nel mercato globale dei veicoli ecologici, con l’Europa all’avanguardia».

Fondata nel 2015, Arrival ha impianti di produzione e centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, in Germania, a Tel Aviv, in Russia e nel Regno Unito. Il punto di forza dell’azienda risiede nella sua piattaforma definita skateboard e che comprende una struttura modulare, un pacco batteria, un motore elettrico e i componenti di trasmissione.