Hyundai Motor Group, 44 modelli elettrificati entro 2025. Obiettivo vendite: 1,67 ml l'anno

SEUL - Hyundai Motor Group - che include i brand automotive Hyundai Motor Company e Kia Motors Corporation - ha inaugurato ufficialmente il 2019 annunciando i nuovi progetti ambiziosi del brand. In arrivo 44 modelli elettrificati con un obiettivo annuale di vendite di circa 1,67 milioni di unità entro il 2025, compreso il programma pilota di “Robo Taxis” autonomi in Corea entro il 2021. Euisun Chung, Executive vice chairman di Hyundai Motor Group, ha definito le nuove priorità di business nel 2019 con un messaggio di augurio per il nuovo anno ai dipendenti dell'Headquarter di Seul.

Chung ha identificato i tre pilastri per puntare a fare grandi passi avanti nel 2019: migliorare la competitività delle imprese, la rapidità di risposta ai cambiamenti del futuro e l'innovazione dei sistemi di gestione e organizzazione. L'Executive Vice Chairman di Hyundai Motor Group ha affermato inoltre di «nutrire grandi aspettative sui 13 nuovi modelli Hyundai, Kia e Genesis lanciati nel 2018, fiducioso che questi prodotti non serviranno solo a rivitalizzare l'attività del Gruppo nei mercati chiave, in particolare negli Stati Uniti e in Cina, ma anche a rafforzare le operazioni nei mercati emergenti come l'India e nei paesi dell'Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico».

Hyundai Motor Group non ha in programma di rallentare i propri investimenti nelle nuove aree di crescita e prevede di accelerare i progressi tecnologici per diventare leader dell'Industria 4.0. Il gruppo intende accelerare la transizione verso la mobilità pulita e posizionarsi come leader globale nel guidare questo cambiamento. Il gruppo continuerà a sviluppare una gamma di propulsori elettrificati su veicoli ibridi, elettrici e a idrogeno alimentati a celle a combustibile. Il gruppo unirà inoltre le capacità per creare il proprio modello di business del servizio di mobilità. I piani prevedono lo sviluppo di opportunità di business che integrano la produzione e i servizi, nonché l'espansione della portata globale di Hyundai Motor Group attraverso partnership con terze parti esperte nel settore.