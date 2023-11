In Svezia il tribunale dà ragione a Tesla. La casa di Musk vince la causa per la consegna delle targhe

Il tribunale svedese ha stabilito che l’autorità dei trasporti del Paese deve trovare un modo per far arrivare a Tesla le targhe che vengono bloccate dagli impiegati delle poste, secondo quanto riportato da Reuters citando il quotidiano locale Aftonbladet. La decisione è arrivata poche ore dopo che il produttore di veicoli elettrici ha citato in giudizio l’agenzia di trasporti e la PostNord, gestita dallo stato, perché gli impiegati delle poste avevano smesso di consegnare le targhe delle auto nuove. Secondo il rapporto, il 20 novembre i lavoratori di PostNord si erano uniti a un’azione sindacale volta a costringere Tesla a firmare un contratto collettivo per i meccanici in Svezia e l’agenzia di trasporti si era rifiutata di consegnare le targhe con altri mezzi, affermando che era contrattualmente obbligata a utilizzare PostNord. Tuttavia, aggiunge il rapporto, il tribunale distrettuale di Norrkoping ha stabilito che l’agenzia deve consegnare le targhe a Tesla entro sette giorni o pagare una multa di 1 milione di corone svedesi (95.000 dollari).