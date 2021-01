Kia, diventa fornitore di servizi e mobilità sostenibile. il ceo Song: «800mila EV nel 2030 senza dimenticare motori termici»

SEOUL - Dopo la spettacolare presentazione con centinaia di piro-droni che trasportando fuochi artificiali 'intelligenti' hanno disegnato il nuovo logo di Kia, la Casa coreana ha rivelato oggi nuovi particolari della propria strategia che la porterà ad evolversi dal ruolo di tradizionale car maker verso la sua nuova missione di ideatore e fornitore di nuove soluzioni di mobilità sostenibile. Come ribadisce il nuovo slogan del marchio 'Movement that inspires' e dalla scomparsa della parola Motors dalla precedente ragione sociale, Kia si allontana dal modello di business basato esclusivamente sulla produzione tradizionale.

''In Kia crediamo che il trasporto, la mobilità e il movimento siano un diritto umano - ha detto Sung Song, presidente e Ceo di Kia Corporation - La nostra visione è creare soluzioni di mobilità sostenibile per i consumatori, la comunità e la società a livello globale. Oggi iniziamo a mettere in atto questa visione con il lancio del nostro nuovo brand e della nuova strategia per il futuro''.

Come ben descrive il video di presentazione di 'Kia New Brand Showcase' sul canale Youtube di Kia Worldwide (https://youtu.be/U67RlX9ibfo) la nuova missione di Kia si concentra sul voler ispirare e stimolare i consumatori attraverso l'esperienza di prodotti e servizi forniti dal brand.

Una strategia che pone al centro 'il movimento', fattore alla base dello sviluppo umano. Kia punta dunque a consentire il progresso umano fornendo spazi in auto innovativi, nuovi entusiasmanti prodotti, nonché servizi utili e convenienti, che soddisfino ed ispirino i clienti e consentano loro di avere più tempo da dedicare alle attività che amano di più.

''Il movimento è sempre stato al centro dell'attenzione del nostro marchio - ha sottolineato Artur Martins, senior vice president, head of global brand & customer - e la mobilità delle persone al centro della nostra attività. Il movimento aiuta l'umanità a progredire, migliorare e ad evolversi costantemente. Ecco perché in Kia crediamo che il movimento ispiri anche la genesi delle idee''.

Oggi i consumatori sono sempre più alla ricerca di forme di trasporto flessibili, rispettose dell'ambiente e integrate. E Kia oggi e domani - è stato ribadito - è e sarà pronta nel soddisfarli. La nuova strategia del marchio Kia vuole rispondere e dare forma a queste mutevoli aspettative, sviluppando una gamma di prodotti e di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei clienti sui mercati di tutto il mondo. Le azioni di Kia sono racchiuse nella strategia a lungo termine, denominata Plan S, annunciato nel 2020.

Tra gli obiettivi vi è la diffusione dei modelli elettrici a batteria (BEV) con la previsione di rafforzare la gamma di con l'introduzione di sette nuove auto entro il 2027, tutte sviluppate sulla nuova piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP) sviluppata da Hyundai Motor Group. Come ha specificato Sung Song, presidente e Ceo di Kia Corporation, le previsioni sono di produrre 500mila BEV all'anno nel 2027 e salire a 800mila nel 2030.

Questi nuovi modelli includeranno una gamma di veicoli, suv e monovolume in diversi segmenti, tutti equipaggiati con una tecnologia di riferimento volta a garantire la massima autonomia possibile con ricarica ad alta velocità. Kia sta inoltre sviluppando una gamma di nuovi veicoli commerciali basati su piattaforme flessibili denominate 'skateboard' e caratterizzate da strutture modulari progettate per soddisfare le richieste specifiche di clienti aziendali e flotte.

Sung Song ha però anche confermato che Kia continuerà a sviluppare i motori benzina e diesel, questo perché é presente in 190 mercati in tutto il mondo e l'obiettivo dell'azienda è soddisfare le specifiche esigenze di ogni cliente con soluzioni ad alta tecnologia.

La prima delle elettriche di nuova generazione di Kia verrà presentata nel primo trimestre del 2021. Basata sulla rivoluzionaria piattaforma E-GMP, questo crossover - primo modello a livello mondiale ad adottare il nuovo logo Kia - offrirà un'autonomia elettrica di oltre 500 chilometri.