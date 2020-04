Kia, l'offerta "green" è un successo in Europa: nel trimestre la crescita è +20,8% a 31.340 unità

MILANO - L'auto elettrificata come antidoto alla crisi che sta affossando i mercati dell'auto? L'idea può sembrare azzardata, anche in considerazione del peso relativo delle vendite di vetture in tutto o in parte a batteria sulle immatricolazioni globali, fatte salve alcune eccezioni del tutto particolari e fin troppo citate come il caso Norvegia.

Eppure, almeno nel caso della Kia l'idea sembra funzionare. Lo confermano i risultati con cui il brand coreano ha chiuso in Europa il bilancio del primo trimestre, quando cioè la mannaia del coronavirus aveva già cominciato a far sentire i suoi devastanti effetti. In un mercato continentale in arretramento del 26,3% (ma addirittura del -55,1% nel solo marzo rispetto allo stesso mese del 2019), Kia ha messo a segno una crescita significativa (+20,8% e 31.340 unità consegnate ai clienti finali) della gamma comprendente i modelli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici puri che rappresentano una delle offerte «green» più ricche e complete del panorama continentale.

È stato proprio il successo di questa tipologia di vetture, che ormai valgono un quinto di tutte le vendite di marca nell'area, a rendere più contenuta la battuta d'arresto, con un calo «solo» del 14,5% che non ha impedito a Kia di conquistare la quota più alta (3,7%) mai raggiunta sul mercato europeo, partendo dal 3,2% con cui aveva chiuso il primo trimestre dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il peso dei singoli modelli all'interno delle vendite elettrificate di marca, le due elettriche pure e Niro ed e-Soul hanno rappresentato il 32% delle vendite a batteria (erano al 22% nel 2019), tallonate da vicino dalle ibride plug-in che grazie all'effetto trainante delle nuove versioni Phev della xCeed e della station Sportswagon sono salite al 30% del totale, dando un contributo tutt'altro che secondario a portare la famiglia Ceed in vetta alla classifica trimestrale, sfiorando le 30.000 consegne e precedendo la storica top seller Sportage (23.011) seguita nell'ordine dalla gamma Niro (con 16.010 esemplari), dal Suv compatto Stonic che ha conquistato 15.115 clienti e dalle 13.639 immatricolazioni della city car Picanto.