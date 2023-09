Lamborghini, celebrazioni a Washington per i 60 anni del Toro. Zappia, incarna il meglio della tradizione industriale italiana

WASHINGTON - L’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha ospitato ieri sera a Villa Firenze un evento celebrativo dei 60 anni di Lamborghini. «Lamborghini è un’icona mondiale e incarna il meglio della tradizione industriale italiana, sempre orientata all’innovazione con l’ambizione di plasmare il futuro attraverso tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili», ha detto la diplomatica evidenziando come ogni automobile Lamborghini in circolazione negli Stati Uniti rappresenti un ponte tra i nostri due Paesi.

Durante l’evento, in presenza dell’ad di Lamborghini America Andrea Baldi e del General Manager di Lamborghini Washington, Amir Hadzimehmedovic, è stata presentata a una platea di selezionati ospiti la Lamborghini Revuelto, primo modello ibrido HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della casa di Sant’Agata Bolognese, dimostrazione della leadership ingegneristica italiana nella transizione verde anche nel settore delle auto sportive di lusso. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato globale per Lamborghini, con oltre 2700 automobili consegnate nel 2022 (+10% rispetto al 2021) e un trend in crescita anche per il primo semestre del 2023, in cui sono state consegnate nel Paese 1625 automobili (+7% rispetto al I semestre 2022).