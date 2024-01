Lamborghini supera le diecimila vetture consegnate nel 2023. Gli Usa sono il primo mercato, Urus è il modello più venduto

Lamborghini fa segnare un nuovo record di vendite nell’anno del 60mo anniversario del brand, visto che per la prima volta ha superato la cifra di diecimila vetture consegnate. Si tratta di un valore che supera del 10% quello del 2022, per un numero totale di esemplari pari a 10.112. Per quanto riguarda le macroregioni, nell’area EMEA l’incremento di vendite è stato del 14% in confronto al 2022, per un totale di 3.987 vetture; l’America ha fatto segnare un +9%, a cui corrispondono 3.465 modelli della casa del toro; mentre l’APAC ha visto una crescita del 4%, per una cifra corrispondente di 2.660 automobili del marchio italiano.

Gli Stati Uniti rappresentano ancora il primo mercato, come testimoniano le tremila vetture consegnate, seguiti da Germania, con 961 auto vendute, e Chinese Mainland, Hong Kong and Macau, a chiudere il podio delle vendite per singoli mercati con 845 modelli complessivi. Tra i modelli, è la Urus a prendersi la leadership delle vendite con 6.087 vetture consegnate, seguito da un altro importante record che riguarda Huracán, che raggiunge le 3.962 vetture consegnate. «È un grande orgoglio, per tutta l’azienda, aver superato il tetto delle diecimila vetture consegnate - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini -. Essere stati parte attiva in questo traguardo di Lamborghini è un onore per me e per tutte le persone che, quotidianamente, lavorano per raggiungere questi obiettivi».