Legge di Bilancio: rinnovati incentivi per moto e scooter “verdi”: 20 ml l’anno nel biennio 2021-23 e 30 milioni dal 2024 al 2026

ROMA - Arrivano nuovi finanziamenti in manovra per incentivare l’acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici. Le risorse ammontano a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e a 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 e sono destinate all’acquisto di veicoli nuovi, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3. Nell’ultima bozza della legge di bilancio non appaiono invece incentivi per il settore auto. Non è tuttavia escluso che sulla materia si possa intervenire nel corso dell’iter parlamentare.