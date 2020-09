Maserati, ora MC20 poi Grecale e non solo: al Tridente il ruolo di “stella” di Fca

MODENA – Tredici nuovi modelli entro il 2025 per capitalizzare i 2,5 miliardi d'investimento, con una spinta sempre più forte sull'elettrico e sui Suv. E' questo il piano- prodotto della Maserati, illustrato in margine al lancio della supersportiva MC20 da 630 cavalli, che costa 216mila euro. "E' arrivato il momento di costruire il nostro futuro – ha detto il Ceo Davide Grasso - La MC20 è la pietra miliare verso il domani, ci mettiamo la passione oltre a un design e a tecnologie innovative".

La presenza all'evento di Modena del presidente di Fca, John Elkann, e dell'ad Mike Manley testimonia quanto il gruppo punti su Maserati, destinata a diventare il gioiello del luxury nella futura Stellantis frutto della fusione con Psa. "Questa macchina – ha osservato Elkann – è la dimostrazione di quanto il Tridente sia capace di fare.In momenti di grande difficoltà a causa del Covid non ci si nasconde, ci si fa vedere con nuovi prodotti da condividere. La MC20 è bellissima, ne ho già ordinate due".

Anche Manley ha ribadito la fiducia incondizionata nel marchio modenese: "Stiamo ricostruendo la nostra icona con un team motivato e con finanziamenti adeguati per la supersportiva abbiamo investito 350 milioni di euro; il suo straordinario motore Nettuno la farà emergere sulla concorrenza. Eviteremo di ripetere gli errori commessi in passato, quando Maserati è stata penalizzata. Abbiamo tecnologie d'avanguardia che ci faranno conquistare nuovi clienti nel prossimo decennio. L'obiettivo è vendere, entro il 2025, 75mila vetture l'anno, preservando l'esclusività. Fra due anni ogni nuovo modello avrà inoltre una versione full-electric. La MC20 è l'auto della sfida totale, visto che avrà a sua volta un motore solo elettrico".

La prima Maserati totalmente a emissioni zero sarà la nuova GranTurismo, prevista per il 2022, poi seguita dalla GranCabrio. Ma già l'anno prossimo arriverà una importante novità: il Suv compatto battezzato Grecale, che verrà prodotto a Cassino e diventerà in seguito full-electric sulla scia del programma Folgore con cui il Tridente focalizza tutti i modelli green, dotati di tecnologia a 800 volt e di tre motori elettrici (due al posteriore). Maserati prevede che il 70% delle vetture vendute entro 4 anni saranno Suv (il 40% in più dell'anno scorso), mentre calerà drasticamente il mercato delle berline prettamente sportive; per questo uscirà dalla gamma la Ghibli, che oggi è il modello più venduto. Avrà invece un'erede la più grande Quattroporte, con una nuova generazione (anche ibrida ed elettrica) nel 2023, quando comparirà anche la nuova Levante: entrambe con varianti full-electric. Intanto è in corso il lancio delle versioni Trofeo di Quattroporte e Ghibi.