Mercato veicoli Cina, startup Li Auto ha venduto più di Tesla a ottobre: 40.422 contro 28.626

La startup cinese Li Auto ha venduto più auto di Tesla in Cina. Secondo la China Passenger Car Association, ha immatricolato la cifra record di 40.422 auto in ottobre, molto più dei 28.626 registrati da Tesla. Li Auto prevede inoltre che continuerà a consegnare automobili a un ritmo simile nel quarto trimestre: tra 41.700 e 42.600 veicoli al mese. A differenza dei modelli Tesla solo a batteria, i veicoli di Li Auto - tutti Suv - sono dotati di un serbatoio di carburante per caricare la batteria. Ciò aiuta ad alleviare le preoccupazioni dei consumatori sull’autonomia. Li Auto prevede di iniziare a consegnare il suo primo modello esclusivamente a batteria nel febbraio 2024.