Mercedes, maxi ordine di 1.000 camion elettrici eActros 600. Impresa elvetica li utilizzerà nel campo delle costruzioni

Prima maxi commessa per il nuovo Mercedes-Benz elettrico eActros 600. La Casa tedesca ha ricevuto un ordine per 1.000 veicoli pesanti dall’azienda elvetica Holcim, specializzata nel campo delle costruzioni. Presentato lo scorso ottobre in premiere mondiale, in produzione da fine 2024, il truck della Stella sarà equipaggiato con un pacco batterie da 600 kWh che assicureranno percorrenze medie di 500 chilometri per stop alla colonnina.

Questa caratteristica, unita al sistema di bordo di rifornimento rapido a 400 kW e, presto sino a 1 megawatt che permetterà di passare dal 20 all’80% della carica degli accumulatori in 30 minuti, assicurerà agli autotrasportatori la possibilità di percorrere oltre 1. 000 chilometri al giorno, sfruttando i tempi di ricarica anche per i riposi obbligatori. Alla Holcim il nuovo eActros 600 verrà consegnato in varie configurazioni, tra cui quelle con rimorchio per trasporto cemento.