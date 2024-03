Mercedes, il piano per raggiungere la neutralità carbonica. Il percorso sostenibile del brand nella conferenza annuale

Il futuro di Mercedes non può prescindere da soluzioni atte a migliorarne la sostenibilità, sopratutto con l’ambizione del brand di alimentare tutti i suoi impianti produttivi con energia rinnovabile entro il 2039, e di creare veicoli ad emissioni zero nell’intero ciclo di vita per lo stesso anno, come si evince dalla terza conferenza annuale ESG relativa all’ambiente, alla società ed all’amministrazione. Nel percorso che conduce alla neutralità carbonica, la casa della stella mira a ridurre dell’80% le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione entro la fine del decennio sfruttando acciaio ed alluminio lavorati a basso contenuto di CO2 che utilizzano una percentuale di materiali riciclati e vengono realizzati in impianti alimentati da fonti rinnovabili. Grazie all’approccio «Design for Circularity», infatti, la casa tedesca, entro il 2030, vuole portare la quota di materie prime secondarie presenti nelle vetture al 40%. Già con la prossima generazione di veicoli elettrici realizzati sulla nuova piattaforma MMA l’impronta di carbonio sarà inferiore del 40% rispetto all’architettura precedente. Inoltre, le vetture saranno in grado di fornire energia sia alle abitazioni che alla rete elettrica, per via della ricarica bidirezionale.

D’altra parte, le vendite di auto a batteria del brand sono cresciute del 73% nel 2023 e la previsione per la seconda metà di questo decennio vede i Suv a batteria rappresentare il 50% della quota vendita, anche per via di un’autonomia che andrà oltre le aspettative attuali, come dimostrano i 750 km appannaggio del concept CLA, con il quale sono state espresse le potenzialità della nuova piattaforma destinata alle BEV della stella. Per la transizione energetica però, è importante avere un accesso comodo ai punti di di ricarica, e quelli che ad oggi sono appannaggio dei clienti Mercedes-Benz sono più di 1,6 milioni. Ma il brand ha anche una propria rete di ricarica alla quale verranno aggiunti 2000 punti hpc nel corso dell’anno, e che vedranno l’arrivo di circa 45.000 punti di ricarica entro la fine del decennio.

Da sottolineare, inoltre, che il marchio della stella utilizza elettricità proveniente esclusivamente da energie rinnovabili per i suoi impianti di ricarica. Infine, Mercedes-Benz punta a riqualificare i propri dipendenti secondo i dettami dell’evoluzione sostenibile, e prevede di investire oltre 2 miliardi di euro nella qualificazione della sua forza lavoro globale fino al 2030, promuovendo un ambiente di lavoro attraente e stimolante che valorizza la diversità, l’equità e l’inclusione. Ciò include anche l’ambizione di avere un 30% di donne in posizioni dirigenziali a livello mondiale entro il 2030.