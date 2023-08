Mercedes, risultati finanziari ok nel secondo trimestre. Il ceo Kaellenius: «Trend vendite continuerà nel resto dell’anno»

STOCCARDA - Nel secondo trimestre dell’anno il Gruppo Mercedes-Benz ha ottenuto un significativo incremento dei risultati finanziari, con quella che viene definita ‘solida redditività’ sia nell’ambito di Mercedes-Benz Cars (Ros 13,5%) che di Mercedes-Benz Vans (Ros 15,5%) e di Mercedes-Benz Mobility (RoE 12,8%). «La nostra performance finanziaria - ha commentato Ola Kaellenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Group AG - è il risultato di un’esecuzione disciplinata della strategia in un ambiente dinamico». Il riferimento all’ottimo andamento dei modelli di fascia alta, con le vendite nel secondo trimestre di Mercedes-AMG aumentate del 19%, quelle di Mercedes-Maybach del 39% e quelle dell’iconico fuoristrada Luxury Classe G del 29%. Questa crescita che deriva dalle immatricolazioni di auto molto ambite e di furgoni premium, combinata con uno stretto controllo dei costi, ha fatto salire dell’8% l’utile prima degli interessi e delle tasse (Ebit) del secondo trimestre a 5,0 miliardi di euro e i ricavi del 5% a 38,2 miliardi.

I modelli elettrici di Mercedes viaggiano in costante accelerazione dato che sono più che raddoppiati (+123%) nel secondo trimestre. Inoltre Mercedes-Benz Mobility ha triplicato il suo volume di affari passando dai 600 milioni del secondo trimestre 2022 agli attuali 1,8 miliardi. Per Mercedes-Benz, l’Ebit di gruppo resterà nel 2023 al livello dell’anno precedente con un flusso di cassa - esclusa l’attività industriale - leggermente al di sopra di quello del 2022. Previsioni positive per Mercedes-Benz Vans le cui immatricolazioni saranno «significativamente al di sopra» del livello dell’anno precedente con un ritorno sulle vendite (RoS) rettificato che si dovrebbe collocare nell’intervallo 13%-15% rispetto all’11%-13% precedente. «Prevediamo che il ritmo delle vendite del primo semestre continuerà per il resto del 2023 - ha precisato Kaellenius - data la forza della nostra pipeline di prodotti desiderabili.

E i clienti potranno scegliere tra modelli aggiuntivi quando la nuova Classe E, la CLE Coupé e la GLC Coupé arriveranno negli showroom entro la fine dell’anno». Importanti anche le prospettive nell’ambito della tecnologia. Classe E sarà lanciata con una anticipazione del nuovo sistema operativo MB.OS che comprenderà la funzionalità di cambio di corsia automatizzato SAE-Level 2 in Europa; l’integrazone di ChatGPT in MBUX negli Stati Uniti e la certificazione SAE-Livello 3 in California.