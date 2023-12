Mitsubishi, un nuovo crossover elettrico con dna Renault. Basato sulla Scenic E-Tech Electric, verrà prodotto a Douai in Francia

Dopo l’operazione Colt, la compatta basata sulla Clio, e quella di Asx che condivide quasi tutte le parti con Captur, Mitsubishi sta per allargare la sua offerta utilizzando le risorse del ‘sociò Renault nell’Alleanza con Nissan. Come si può riconoscere dalla immagine teaser rilasciata dalla Casa dei tre diamanti, questo terzo modello con Dna Renault dovrebbe essere un suv-crossover basato sulla recente Scenic E-Tech Electric, naturalmente con una personalizzazione estetica nel frontale e nella coda. Nel riportare la notizia il periodico tedesco Auto Motor und Sport ricorda che era stato lo stesso ceo del Gruppo Renault, Luca de Meo, ad anticipare il mese scorso che la Losanga avrebbe prodotto un suv elettrico compatto per Mitsubishi nel suo stabilimento di Douai utilizzando la piattaforma di Ampere AmpR Medium in precedenza identificata come Cmf-Ev.

Per il momento non sono state comunicate altre informazioni su questo modello inedito - che servirà evidentemente ad espandere la propria gamma nell’offerta per l’Europa - ma è lecito supporre che potrebbe sostituire l’Eclipse Cross, che è attualmente disponibile in Italia con la sola motorizzazione Phev costituita basata su un’unità termica 2.4 ciclo Atkinson da 98 Cv e da un motore elettrico che porta l’output complessivo a187 Cv. La stessa Mitsubishi aveva annunciato nei mesi scorsi un suo investimento (circa 200 milioni di euro) in Ampere, l’azienda EV e software del Gruppo Renault per «migliorare ulteriormente la sua tecnologia di sviluppo di veicoli elettrici e ad espandere la sua gamma di Ev». E come primo passo di questa collaborazione - si legge nella nota - sarà «Ampere fornirà un veicolo elettrico in base a un contratto di produzione per conto terzi (Oem) sul mercato europeo».