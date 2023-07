Musk, abbiamo bisogno di più elettricità: dobbiamo agire. Boom auto elettriche e della AI richiedono sforzo maggiore

NEW YORK - «Abbiamo bisogno di più elettricità». Elon Musk esorta i colossi dell’energia elettrica a fare di più e accelerare i loro progetti per soddisfare la crescente domanda: «la mia maggiore preoccupazione è che non c’è un sufficiente senso di urgenza» nell’agire, ha detto il miliardario intervenendo a un incontro di PG&E, una della maggiori utility americana. L’industria dell’energia statunitense da anni incontra difficoltà a tenere il passo con la domanda e sta spendendo miliardi di dollari per rendere la sua rete più verde. Il boom delle auto elettriche e dell’intelligenza artificiale, due settore affamati di energia, richiedono però uno sforzo maggiore secondo gli esperti, incluso Musk. «Se si ha una domanda elettrica statica, come è avvenuto per anni negli Stati Uniti, allora avere progetti che richiedono un lungo tempo di realizzazione va bene. In uno scenario che cambia rapidamente è però necessario - osserva Musk - fare le cose più in modo più veloce».