Nissan decide la cessione dell'intera quota in Daimler. Da operazione ricava 1,15 mld euro, Anche Renault ha fatto lo stesso

YOKOHAMA - La Nissan ha deciso la vendita dell'intera partecipazione che possiede nella Daimler a investitori istituzionali, seguendo l'analoga decisione fatta dalla partner francese Renault, lo scorso mese. Dalla cessione della quota, equivalente all'1,5% della casa auto tedesca, Nissan ricaverà circa 1,15 miliardi di euro, introiti che serviranno a ripianare i bilanci dell'azienda giapponese dopo un significativo rallentamento delle vendite a causa della pandemia del coronavirus. In un comunicato il costruttore nipponico ha detto che userà i proventi della vendita per incentivare lo sviluppo dei motori elettrici e che l'operazione non impatta in alcun modo il progetto di cooperazione con Daimler.

Nel 2010, Nissan e Renault rilevarono entrambi una quota equivalente di Daimler con l'obiettivo di creare un gruppo con l'obiettivo di avanzare la ricerca in diverse aree produttive, inclusa la costruzione di un camion di medie dimensioni. Nel corso degli anni l'alleanza non si è sviluppata secondo i piani iniziali, e Nissan e Renault si sono alleate successivamente con la Mitsubishi Motors. Per l'anno fiscale in corso Nissan prevede una perdita di 530 miliardi di yen, l'equivalente di 4,04 miliardi di euro, a fronte della frenata delle vendite durante l'emergenza sanitaria globale, oltre alla carenza dei semiconduttori nel settore automotive, una dinamica che ha costretto molte case auto a rivedere le stime sulla produzione.