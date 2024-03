Nissan-Honda insieme per sviluppare veicoli elettrici. Partnership strategica per contrastare brand emergenti

Le case automobilistiche giapponesi Nissan e Honda, storicamente rivali, hanno annunciato che stanno valutando una «partnership strategica» in futuro nei veicoli elettrici e nel software. Come primo passo, i due gruppi avvieranno uno studio di fattibilita sulle prospettive di collaborazione nelle piattaforme software per autoveicoli, nei componenti chiave per i veicoli elettrici e in altri prodotti complementari. L’annuncio è avvenuto in conferenza stampa. Entrambe le case costruttrici stanno cercando di rafforzare rapidamente le loro posizioni nei veicoli elettrici, un segmento di mercato il cui decollo globale negli ultimi anni, soprattutto in Cina e in Europa, ha colto di sorpresa l’intera industria automobilistica giapponese. Anche in Giappone, sebbene l’ondata elettrica sia piu debole che altrove, il mercato automobilistico locale e scosso dall’americana Tesla, dal recente arrivo del campione elettrico cinese BYD e dal ritorno della sudcoreana Hyundai, sempre con veicoli elettrificati.

«Il nostro settore e a un punto di svolta significativo» con l’arrivo di «nuovi attori» oltre alle case automobilistiche storiche, ha dichiarato l’amministratore delegato di Nissan Makoto Uchida in una conferenza stampa a Tokyo con il suo omologo di Honda, Toshihiro Mibe. «Questi marchi emergenti, con prodotti innovativi e nuovi modelli di business, stanno irrompendo nel mercato automobilistico e cercano di diventare dominanti sfruttando la loro straordinaria competitività in termini di prezzo e la loro straordinaria velocità», ha aggiunto Uchida, con un riferimento poco velato alle case automobilistiche elettriche cinesi. «Non possiamo vincere questa gara con un approccio tradizionale», ha aggiunto. Qualsiasi cooperazione tra i due gruppi dovrà stabilire «un rapporto vantaggioso per tutti, questa e la condizione di partenza», ha dichiarato Mibe. «Non e ancora stato deciso nulla», ha aggiunto. Le azioni dei due gruppi hanno registrato un forte aumento venerdì alla Borsa di Tokyo, dove gli investitori avevano anticipato questi annunci in seguito alle indiscrezioni della stampa giapponese. Nissan e balzata del 3,19% alla chiusura e Honda dell’1,74%, in un mercato in calo dello 0,26%. I due produttori stanno cercando di rafforzare rapidamente le loro posizioni nel mercato dei veicoli elettrici, che negli ultimi anni e decollato in tutto il mondo, soprattutto in Cina e in Europa, prendendo d’assalto l’intera industria automobilistica giapponese.

Secondo il quotidiano economico giapponese Nikkei, sia Nissan che Honda stanno attualmente incontrando grandi difficoltà in Cina e stanno valutando di ridurre drasticamente la loro capacita produttiva nel Paese. Anche in Giappone, sebbene l’ondata elettrica sia piu debole che altrove, il mercato automobilistico, storicamente ultra-dominato dai marchi giapponesi, e ora scosso dall’americana Tesla, dall’arrivo del campione elettrico cinese BYD e dal ritorno della sudcoreana Hyundai, sempre con veicoli elettrificati. Una fusione Nissan-Honda «sara vantaggiosa per entrambe» per ridurre i costi dei veicoli elettrici, un segmento «in cui dobbiamo essere presenti» ma «pieno di incertezze», ha dichiarato all’AFP Tatsuo Yoshida, analista del settore automobilistico presso Bloomberg. I due gruppi «non hanno una massa critica sufficiente» per generare margini significativi, quindi «sono sotto pressione per formare partnership», ha detto Chris Redl, un analista automobilistico con sede in Giappone intervistato da AFP. Tuttavia, l’alleanza Renault-Nissan, ristrutturata l’anno scorso su una base piu equilibrata e con una portata piu modesta, «sta per essere sciolta», secondo Redl, mentre Honda e l’americana GM l’anno scorso hanno rinunciato all’idea di produrre insieme veicoli elettrici. L’anno scorso, Nissan ha annunciato ingenti investimenti per la produzione di veicoli elettrici nel suo stabilimento di Sunderland (Inghilterra nord-orientale) e prevede di investire 600 milioni di euro in Ampere, l’unita di Renault che si occupa di veicoli elettrici. Honda, da parte sua, e gia impegnata nei veicoli elettrici dal 2022 con il gigante tecnologico giapponese Sony, con cui ha creato un nuovo marchio di auto di alta gamma, Afeela, anche se non e ancora stato lanciato alcun modello.