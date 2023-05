Numeri di successo per Automotive Dealer Day. Chiusa la ventunesima edizione a Verona tra eventi e premi

VERONA - Sono numeri importanti quelli che raccontano la ventunesima edizione dell’Automotive Dealer Day, i cui lavori si sono conclusi a Verona. Gli eventi organizzati in Fiera hanno richiamato l’attenzione di 5.500 persone, tra operatori del settore e stampa nazionale e internazionale. Novanta sono stati gli espositori, tra i quali diversi nuovi brand automotive che hanno scelto la tre giorni veronese per affacciarsi al mercato del Vecchio Continente. Il percorso di internazionalizzazione dell’evento ha fatto segnare un dato positivo e rispetto allo scorso anno la presenza di aziende straniere è aumentata del 10%. Più di venti sessioni sono state tradotte in simultanea in inglese. «Questa edizione - ha commentato Tommaso Bortolomiol, Ceo di Quintegia - ha centrato l’obiettivo di definire in maniera più concreta la strada, gli strumenti e i servizi necessari a tutti i protagonisti, diretti e indiretti del settore, per affrontare la transizione. Non solo energetica ed ecologica, ma relativa anche ai modelli distributivi, al quadro normativo, alla formazione del personale, alla fiscalità e a tutti gli aspetti che riguardano un cambiamento rivoluzionario».

All’evento veronese, quest’anno è stata celebrata la ventesima edizione di DealerStat, l’indagine sulla soddisfazione dei concessionari di auto e veicoli commerciali nel rapporto di mandato con la casa automobilistica. Fin dal debutto del primo studio sono stati raccolti 28.657 questionari e forniti oltre 400 report ai marchi automobilistici, che sono diventati veri e propri strumenti di conoscenza del rapporto con la rete e che hanno permesso di individuare i meritevoli del riconoscimento dei premi DealerStat. Durante l’evento è andato in scena, per la seconda volta, lo Startup Generation Award, sviluppato in collaborazione con Subito e assegnato a Karrycar, il primo portale italiano dedicato al trasporto auto e veicoli per privati e aziende.

La realtà è stata individuata grazie al voto della giuria di esperti e del pubblico presente ad Automotive Dealer day 2023. Quest’anno, poi, nell’Area startup sono state presenti 12 realtà, che si sono poste come veri e propri centri di sperimentazione. Quattro aziende provengono dalla Spagna. In partnership con AutoScout24, infine, Quintegia ha realizzato l’Internet Sales Award il riconoscimento mirato a individuare il Best Digital Dealer: quest’anno si è aggiudicato il premio Auto Scala.