Piaggio Group, utile netto a 46,7 ml di euro, + 29,6%. Crescono anche le vendite a 611.300 di veicoli

PONTEDERA - Un 2019 in crescita per il Gruppo Piaggio. Dai numeri del progetto di bilancio redatto dall’azienda emerge che il colosso mondiale delle due ruote, che fa capo a Roberto Colaninno, ha registrato performance migliori rispetto all’anno precedente. In particolare si registra la crescita di tutti i principali indicatori di conto economico, l’aumento dell’utile netto, maggiori investimenti e la riduzione del debito.

In primo piano le vendite: nel 2019 complessivamente sono stati venduti nel mondo 611.300 veicoli, in crescita dell’1,3% (603.600 nel 2018). Ma vediamo qualche altro dato. I ricavi consolidati ammontano a 1.521,3 milioni di euro, in crescita del 9,5% (1.389,5 €/mln nel 2018). Anche il margine lordo industriale sale: 458,8 milioni di euro. La crescita è dell’8,3% (423,6 €/mln nel 2018), e sale 30,2% se si rapporta al fatturato.

I dati forniti da Piaggio dicono anche che Ebitda pari a 227,8 milioni di euro è in crescita del 12,9% cioè 220,2 milioni di euro mentre erano 201,8 nel 2018. L’Ebitda margin è al 15% (14,5% nel 2018) ed è la migliore performance dal 2006 (anno della quotazione). Positivo anche il dato investimenti. Nel 2919 sono stati investiti 140,9 milioni di euro, in aumento del 22,2% (115,3 nel 2018).

Partendo da questo dati, informa Piaggio, è stato proposto un saldo dividendo di 5,5 centesimi di euro per azione (dividendo totale dell’esercizio, acconto incluso, 11 centesimi per azione).