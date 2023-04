Pichetto: «Bene accordo sui biocarburanti per aerei in UE, ora ampliare alle auto»

«L’entusiasmo espresso da tutte le istituzioni europee per l’accordo che include i biofuels tra i carburanti nelle miscele del kerosene per gli aerei, lascia ben sperare che l’Europa sia finalmente pronta ad accogliere i biocarburanti sostenibili anche nel settore auto e van, come chiesto dall’Italia». Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto che aggiunge: «si tratta di un elemento in più per evidenziare, come ha già riconosciuto il G7 di Sapporo, che i biocarburanti contribuiscono a raggiungere in modo veloce ed efficace gli obiettivi di decarbonizzazione in un settore difficile come quello della mobilita».