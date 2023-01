Pichetto: «Serve flessibilità sulla transizione elettrica, sia normativa che riferita al sistema produttivo»

«Fermo restando che il futuro della mobilità sarà il superamento degli attuali motori a carburante di origine fossile. Nel breve termine siamo convinti che serva un pò di flessibilità. Una flessibilità che dev’essere normativa e di accompagnamento al sistema produttivo. L’Italia con le sue imprese è oggi in grado di offrire delle possibilità di carburanti alternativi, sintetico e non inquinante». Ad affermarlo intervistato da Zapping su Radio Uno Rai è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin sottolineando la necessità di «accompagnare la transizione del nostro settore produttivo». Il settore automotive, ricorda il ministro, «occupa quasi 300mila perone e oltre circa un milione di persone nell’indotto». Per questo, spiega, «una data vincolo appare in questo momento non fondamentale, tutto deve andare un pò al passo con il cambiamento che stiamo vedendo, adeguando anche le date».